Τρομερές αποκαλύψεις από πρώην παίκτη του Άρη: «Στην Ελλάδα μπήκαν οπαδοί με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Ο πρώην παίκτης του Άρη, Παπέ Σέιχ Ντιόπ, έκανε απίθανες αποκαλύψεις για την εμπειρία του απο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναφέροντας ότι μπήκαν οπαδοί με όπλα στα αποδυτήρια σε ένα ντέρμπι για να απειλήσουν τους παίκτες. Ο ποδοσφαιριστής δεν ξεκαθάρισε σε ποιον αγώνα αναφέρεται.

Ο 28χρονος Καμερουνέζος που αγωνίστηκε στον Άρη τη σεζόν 2022/23 προχώρησε σε σοκαριστικές καταγγελίες, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast «El After de Post United», για παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι στην Ελλάδα. Το ανατριχιαστικό είναι ότι ο Ντιόπ τονίζει ότι όλα συνέβησαν υπό την απειλή όπλων.

«Στην Ελλάδα, μέσα στα αποδυτήρια, έβγαλαν όπλα. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν: “αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω, στον δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε”.

Σήκωναν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντιόπ.

Και πρόσθεσε: «Είχε κυκλοφορήσει και μια παρόμοια ιστορία, για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο ή κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα αυτά θεωρούνται συνηθισμένα».