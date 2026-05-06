Super League: Ο Γερμανός Όσμερς θα σφυρίξει το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ο elite Μαρτίνεθ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους δύο ξένους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League. Ο Χαρμ Όσμερς θα διευθύνει το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (10/05/26, 19:30) και ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (10/05/26, 19:30).

Η κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα έχει ως διαιτητή τον γνωστό Γερμανό διεθνή, Χαρμ Όσμερς, που έχει βρεθεί να διευθύνει ακόμα τρία παιχνίδια της Super League την τρέχουσα σεζόν και συνολικά επτά κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο elite Ισπανός, Σάντσεθ Μαρτίνεθ, θα είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ισπανός έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, τα οποία έχουν λήξει ισόπαλα (0-0 και 1-1).

Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ

Κυριακή 10 Μαΐου – 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σχαλ, Γκούντχερ

4ος: Πολύχρόνης

VAR: Ραφάλσκι

AVAR: Χανσμπλάουερ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριακή 10 Μαΐου – 19:30 Ολύμπιακός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Μαρτίνεθ

Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Μουνουέρα

AVAR: Ρομάνο Γκαρθία