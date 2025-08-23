Eurobasket 2025: Τρομάζει η δωδεκάδα της Σερβίας – Πρώτο φαβορί για το χρυσό

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Σερβίας για το Eurobasket 2025.

Η Σερβία είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Οι Σέρβοι κατεβαίνουν στη διοργάνωση πάνοπλοι με ηγέτη τον απόλυτο σταρ του NBA, Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και συμπαραστάτες τους Μπογκντάνοβιτς, Μίσιτς και Γκούντουριτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της εθνικής Σερβίας για το EuroBasket 2025, με τους Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα να είναι οι τελευταίοι που “κόπηκαν” από τον Σέρβο τεχνικό.

Το ρόστερ της Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ.