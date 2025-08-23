Αθλητικά

Eurobasket 2025: Τρομάζει η δωδεκάδα της Σερβίας – Πρώτο φαβορί για το χρυσό

Ξεχωρίζουν οι Γιόκιτς, Μπογκντάνοβιτς και Μίσιτς
Γιόκιτς και Γκούντουριτς με την Εθνική Σερβίας
EUROKINISSI

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Σερβίας για το Eurobasket 2025.

Η Σερβία είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Οι Σέρβοι κατεβαίνουν στη διοργάνωση πάνοπλοι με ηγέτη τον απόλυτο σταρ του NBA, Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και συμπαραστάτες τους Μπογκντάνοβιτς, Μίσιτς και Γκούντουριτς.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της εθνικής Σερβίας για το EuroBasket 2025, με τους Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα να είναι οι τελευταίοι που “κόπηκαν” από τον Σέρβο τεχνικό.

Το ρόστερ της Σερβίας: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo