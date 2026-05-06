Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: Ήττα μετά από «θρίλερ» για τους «πράσινους» – Μείωσαν τη σειρά σε 2-1 οι «νυχτερίδες»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και οι “νυχτερίδες” μείωσαν σε 2-1 τη σειρά, που θα έχει όμως ένα ακόμη ματς στο γήπεδο του “τριφυλλιού”.

Μετά από ένα τραγικό πρώτο 25λεπτο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 19 πόντους από τη Βαλένθια, αλλά μετά από μία συγκλονιστική αντεπίθεση με πρωταγωνιστές τους Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, κατάφερε να φθάσει το ματς ακόμη και στο σουτ. Δύο φορές όμως στο φινάλε, ο Έλληνας φόργουορντ αστόχησε σε τρίποντο και οι “νυχτερίδες” έφυγαν με το διπλό από το Telekom Center Athens.

Οι “πράσινοι” θα έχουν πάντως μία ακόμη ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς τους, αφού θα υπάρξει νέο παιχνίδι στο Telekom Center Athens, ενώ σε περίπτωση ήττας του “τριφυλλιού”, όλα θα κριθούν σε πέμπτο αγώνα στην Ισπανία.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νευρικά στο ματς και επέτρεψε στη Βαλένθια να “ζεσταθεί”, με τον Τέιλορ να φθάνει τους 9 πόντους χωρίς να χάσει σουτ. Ο Ναν προσπάθησε από την πλευρά του να κρατήσει στο σκορ την ομάδα του, αλλά τα πολλά λάθη του “τριφυλλιού” έδωσαν εύκολους πόντους στις “νυχτερίδες” στο τρανζίσιον και το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα μέχρι και το 24-18 στο 10′.

Η δεύτερη περίοδος ήταν όμως πολύ χειρότερη για τον Παναθηναϊκό, αφού η άμυνά του… κατέρρευσε, με πολλά χαμένα ριμπάουντ και τα λάθη να συνεχίζονται στην επίθεση. Η Βαλένθια κατάφερε έτσι να “τρέξει” ένα επί μέρους 28-21 στο δεκάλεπτο, με τον Μοντέρο να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και να οδηγεί την ομάδα του μέχρι το 52-39 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός είδε τη Βαλένθια να “αγγίζει” και τους 20 πόντους διαφορά, αλλά ο Οσμάν και ο Ρογκαβόπουλος έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια και προσπάθησαν να βάλουν ξανά την ομάδα τους στο ματς. Με τη διαφορά να “κόβεται” στη… μέση μάλιστα, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν και για ένα σφύριγμα των διαιτητών, το οποίο και έφερε έκρηξη στους πάγκους των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα την αποβολή με δύο τεχνικές ποινές, τόσο του Εργκίν Αταμάν, όσο και του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η διαφορά μειώθηκε όμως στους 8 πόντους και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να “πιέσει” ακόμη περισσότερο τη Βαλένθια στην τελευταία περίοδο, παρά το γεγονός ότι οι “νυχτερίδες” συνέχισαν να βρίσκουν δεύτερες επιθέσεις, αλλά και μεγάλα σουτ. Με τον Ρογκαβόπουλο να είναι μάλιστα ασταμάτητος επιθετικός, καλύφθηκε και το κενό του Ναν, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Μέχρι τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα, αφού εκεί, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα μεγάλο σουτ για να ρίξει στο… καναβάτσο τη Βαλένθια, αλλά τόσο ο Σορτς, όσο και ο Ρογκαβόπουλος, αστόχησαν σε όλες τις κρίσιμες προσπάθειες για την ομάδα τους. Κάπως έτσι γράφτηκε το τελικό 91-87, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2/5 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 4 (0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 13 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Λεσόρ 4 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4 (3 ριμπάουντ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 14 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6 (3/6 δίποντα), Κι 4 (2/6 σουτ), Μοντέρο 16 (8/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σακό 3 (1/1 δίποντο, 1/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμσον 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)