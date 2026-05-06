Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Τα τελευταία δραματικά λεπτά με τον «μοιραίο» Ρογακβόπουλο για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 91-87 από τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε, που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ισπανικής ομάδας.

Έχοντας επιστρέψει από το -19, ο Παναθηναϊκός είχε δύο ευκαιρίες με τον Σορτς να βάλει “φωτιά” στο ματς, αλλά και δύο ακόμη με τρίποντα του Ρογκαβόπουλου στην τελευταία επίθεση, για να στείλει στην παράταση το παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Αμφότεροι αστόχησαν όμως και σπατάλησαν όλες τις ευκαιρίες να χαρίσουν στην ομάδα τους τη νίκη, κόντρα σε μία Βαλένθια που έμεινε χωρίς καλάθι στο τελευταίο 5λεπτο της αναμέτρησης.

Το δραματικό φινάλε στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πλέον την τρίτη νίκη του και την πρόκριση από τα πλέι οφ, σε τέταρτο παιχνίδι στην έδρα του.