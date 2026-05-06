Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η μέρα και η ώρα του τέταρτου αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 91-87 στο Telekom Center, με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 και να μένουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στο Final Four της Euroleague.

Η σειρά Παναθηναϊκός – Βαλένθια οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι στο Telekom Center, όπου οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην τρίτη νίκη τους για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τους την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Το Game 4 θα γίνει την Παρασκευή (8/5, 21:15) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.