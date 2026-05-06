Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2-0 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Greek Basketball League

Την πρόκριση του στα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου Betsson με 77-72, έκανε το 2-0 στη σειρά και έκλεισε ραντεβού με τον νικητή του Παναθηναϊκός – Μύκονος στους “4” του πρωταθλήματος.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Μπέβερλι και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ “σκούπισε” το Περιστέρι Betsson, το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή παρουσία του στη Greek Basketball League.

Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ του Δικεφάλου ήταν όλα τα λεφτά, με τον πρώτο να αγγίζει το triple-double με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ και τον δεύτερο να σημειώνει 19 πόντους και όλες τις κρίσιμες βολές στο φινάλε. Εξαιρετικός ο Μπεν Μουρ με 9 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε και πάλι ο Νίκολς με 24 πόντους, με τον Αμερικανό γκαρντ να αστοχεί, πάντως, σε καθοριστικό τρίποντο στην τελευταία επίθεση του Περιστεριού που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77.