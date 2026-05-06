Χαμός στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Αταμάν και Μαρτίνεθ παραλίγο να έρθουν στα χέρια και αποβλήθηκαν

Λίγο έλειψε να ξεφύγει τελείως η κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center για τα πλέι οφ της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει έντονη λογομαχία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Συγκεκριμένα, τρία λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια έμειναν χωρίς τους πρώτους προπονητές τους, αφού Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ αποβλήθηκαν με δύο τεχνικές ποινές.

Ο Τούρκος προπονητής ήταν έξαλλος για μία απόφαση των διαιτητών, ο Πέδρο Μαρτίνεθ ζήτησε να τιμωρηθεί ο Εργκίν Αταμάν και ξαφνικά λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια.

Οι διαιτητές τους έστειλαν στα αποδυτήρια, με τους ανθρώπους των γηπεδούχων να μπαίνουν στη μέση για να μην υπάρξει φυσική επαφή των δύο προπονητών.