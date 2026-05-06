Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν live ο ημιτελικός του Champions League

Τιτανομαχία στο Μόναχο με φόντο τον τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ
Ημιτελικός Champions League
5-4 υπέρ της Παρί ο πρώτος αγώνας
0 - 1
1ο ημίχρονο
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League. Στο πρώτο παιχνίδι, οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4 των Γερμανών σ’ ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

2' ΓΚΟΛ για την Παρί με το "καλησπέρα"!

Τρομερή εκτέλεση από τον Ντεμπελέ με 0-1

21:57 | 06.05.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:51 | 06.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 06.05.2026

Σε περίπτωση νίκης με ένα γκολ διαφορά, το παιχνίδι θα πάει στην παράταση

21:51 | 06.05.2026
Οι Γερμανοί ψάχνουν νίκη με δύο γκολ διαφορά για να περάσουν στον τελικό
21:50 | 06.05.2026
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι η Παρί νίκησε την Μπάγερν με 5-4
21:50 | 06.05.2026
Ο τελικός θα γίνει στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.
21:48 | 06.05.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

21:47 | 06.05.2026

Οι δύο ίσως κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης συγκρούονται απόψε στο Μόναχο με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται από χθες η Άρσεναλ

21:45 | 06.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γερμανία για τα ημιτελικά του Champions League

