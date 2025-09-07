Eurobasket 2025: Χωρίς Γαλλία και Ισπανία τα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια

Η φάση των «16» του Eurobasket 2025 έκρυβε μια νέα «βόμβα» -μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας- με την Γαλλία να μένει εκτός προημιτελικών, την ώρα που η κάτοχος του τροπαίου, Ισπανία, αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, χάνοντας το κρίσιμο ματς από την εθνική Ελλάδας.

Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 διεξάγονται χωρίς την παρουσία της Γαλλίας (σ.σ. φιναλίστ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024) και της Ισπανίας, δύο από των πιο ισχυρών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1985 καμία από τις δύο ομάδες δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών.