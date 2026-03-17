Euroleague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final Four 2026

Δεν προλαβαίνουν να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως ανακοίνωσε η Euroleague, τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final Four 2026 στο Telekom Center Athens έγιναν καπνός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εισιτήρια τέθηκαν σε κυκλοφορία το πρωί της Τρίτης (17/3) και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν.

The 2026 EuroLeague Final Four Athens continues to draw massive demand!



Final sales phase opens April 20 (10:00 CEST). One last opportunity to be there.#F4Glory pic.twitter.com/7qwk8uDGdn — EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026

Η επόμενη φάση διάθεσης των εισιτηρίων είναι προγραμματισμένη για τις 20 Απριλίου.