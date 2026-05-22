Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61 τελικό: Στον τελικό του Final Four της Euroleague οι Πειραιώτες

Οι ερυθρόλευκοι διέλυσαν τους Τούρκους και περιμένουν τον νικητή του Βαλένθια - Ρεάλ
REUTERS
Euroleague
Ημιτελικός
79 - 61
Τελικό
REUTERS/Louisa Gouliamaki
Βάιος Τασούλας , Γιάννης Αρμάος , Γιάννης Κωνσταντόπουλος , Βασίλης Σακουλέβας , Κώστας Χάλκος
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, συντρίβοντας τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. To Live του αγώνα.

19:51 | 22.05.2026
Ακολουθεί live ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια - Ρεάλ στις 21:00
19:51 | 22.05.2026
Περιμένουν τον νικητή του Βαλένθια - Ρεάλ
19:50 | 22.05.2026
Στον τελικό οι Πειραιώτες
19:50 | 22.05.2026
Τέλος αγώνα: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61
19:49 | 22.05.2026

79-61 με τρίποντο του Φουρνιέ από το logo

19:49 | 22.05.2026

76-61 με τρίποντο του Μέλι

19:48 | 22.05.2026

76-58 από τον Μιλουτίνοφ

19:48 | 22.05.2026

74-58 με κάρφωμα του Μέλι

19:46 | 22.05.2026

74-56 είναι το σωστό σκορ. Το προηγούμενο τρίποντο του Μπόλντγουιν ήταν για δύο πόντους, αφού πατούσε τη γραμμή

19:46 | 22.05.2026
74-57 με τρίποντο του Πίτερς!
19:45 | 22.05.2026
Δύο λεπτά ακόμα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει
19:44 | 22.05.2026

71-57 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν

19:43 | 22.05.2026

71-56 με 1/2 βολές του Τάκερ

19:42 | 22.05.2026
Τρία λεπτά ακόμα
19:41 | 22.05.2026

71-55 με γκολ φάουλ του Γουόρντ, χάνει τη βολή ο Αμερικανός φόργουορντ

19:39 | 22.05.2026

69-55 μειώνει με τρίποντο του Μπόλντγουιν

19:39 | 22.05.2026
Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τον τελικό
19:38 | 22.05.2026
4:30 ακόμα για το φινάλε του αγώνα
19:35 | 22.05.2026

66-52 με τον Πίτερς να έχει πάρει "φωτιά"

19:35 | 22.05.2026

63-52 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό

19:33 | 22.05.2026

61-52 με 3/3 βολές του Τάκερ

19:32 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ ο Γιασικεβίτσιους
19:30 | 22.05.2026

61-49 με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό!

19:30 | 22.05.2026

58-49 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

19:29 | 22.05.2026
8,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
19:28 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
19:27 | 22.05.2026

8-0 σερί για τη Φενέρμπαχτσε

19:27 | 22.05.2026

56-49 με τον Χόρτον Τάκερ στον αιφνιδιασμό

19:26 | 22.05.2026

56-47 με καλάθι και φάουλ του Μπιμπέροβιτς που ευστόχησε και στη βολή

19:26 | 22.05.2026

56-44 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

19:26 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο!
19:25 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και πήρε προβάδισμα ασφαλείας ενόψει της τελευταίας περιόδου του μεγάλου ημιτελικού

19:22 | 22.05.2026
Τέλος τρίτης περιόδου! Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 56-41
19:22 | 22.05.2026

56-41 με τον Βεζένκοφ να έχει 14 πόντους στην 3η περίοδο!

19:21 | 22.05.2026

54-41 με τον Μπάλντγουιν

19:20 | 22.05.2026

54-39 με τρίποντο του Βεζένκοφ

19:20 | 22.05.2026

51-39 με τρίποντο του Φουρνιέ "ξεκολλάει" ο Ολυμπιακός

19:19 | 22.05.2026

4ο φάουλ για τον Ντε Κολό της Φενέρμπαχτσε

19:19 | 22.05.2026
2 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου
19:18 | 22.05.2026

48-39 με τρίποντο του Χόρτον Τάκερ

19:17 | 22.05.2026

0/2 βολές από τον Τζόουνς

19:16 | 22.05.2026

48-36 με τον Χόρτον Τάκερ να φθάνει τους 12 πόντους για τη Φενέρμπαχτσε

19:16 | 22.05.2026
4 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου
19:16 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ
19:14 | 22.05.2026

48-34 με τον Βεζένκοφ να έχει μπει ζεστός στο δεύτερο ημίχρονο και να οδηγεί τον Ολυμπιακό με 11 πόντους

19:13 | 22.05.2026

46-34 με τον Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό

19:12 | 22.05.2026

44-34 με νέο τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

19:12 | 22.05.2026

44-31 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει κι άλλο η Φενέρμπαχτσε

19:11 | 22.05.2026

44-28 με 2/2 βολές του Χόρτον Τάκερ

19:10 | 22.05.2026

44-26 με τον Μπάλντγουιν σπάει το... ρόδι η Φενέρμπαχτσε

19:09 | 22.05.2026

44-24 με τον Ντόρσεϊ να έχει 15 πόντους

19:07 | 22.05.2026

Ο Μιλουτίνοφ έχει σταματήσει τους πάντες αμυντικά για τον Ολυμπιακό!

19:06 | 22.05.2026

42-24 με τον Ντόρσεϊ στο 9-0 το σερί του Ολυμπιακού

19:06 | 22.05.2026

7-0 σερί για τον Ολυμπιακό

19:05 | 22.05.2026

40-24 ξανά με τον Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός

19:05 | 22.05.2026

38-24 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

19:05 | 22.05.2026

36-24 με τρίποντο του Βεζένκοφ

19:04 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
18:52 | 22.05.2026
18:50 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός έκανε δύο φορές εξαιρετικό ξεκίνημα στα δεκάλεπτα του αγώνα, με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να είναι "ζεστοί" για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά η Φενέρμπαχτσε "μάζεψε" αμφότερες τη διαφορά και πήγε με το -9 στα αποδυτήρια, παραμένοντας "ζωντανή" κόντρα στους ανώτερους Πειραιώτες

18:50 | 22.05.2026
Ημίχρονο στο Τ-Center! Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 33-24
18:48 | 22.05.2026

Άστοχος ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

18:47 | 22.05.2026

Απομένει μία τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο

18:47 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
18:46 | 22.05.2026

33-24 με τον Μέλι στον αιφνιδιασμό

18:45 | 22.05.2026

33-22 με 1/2 βολές από τον Μπιρτς για τη Φενέρμπαχτσε

18:44 | 22.05.2026
1,5 λεπτό

για το ημίχρονο

18:43 | 22.05.2026

33-21 με 1/2 βολές του Χόρτον Τάκερ για τη Φενέρμπαχτσε

18:42 | 22.05.2026

33-20 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ

18:42 | 22.05.2026
18:41 | 22.05.2026

Στους 8 πόντους ο Μπιμπέροβιτς για τη Φενέρμπαχτσε

18:40 | 22.05.2026

32-20 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

18:39 | 22.05.2026
3 λεπτά
για το ημίχρονο
18:39 | 22.05.2026
Νέο τάιμ άουτ
18:39 | 22.05.2026

32-17 με τρίποντο του Πίτερς που έφθασε τους 9 πόντους

18:39 | 22.05.2026

29-17 με "τραβηγμένο" τρίποντο του Μπιμπέροβιτς για τη Φενέρμπαχτσε

18:38 | 22.05.2026

29-14 τώρα το πρώτο με τον Σίλβα για την τουρκική ομάδα

18:37 | 22.05.2026
Χωρίς καλάθι για 6 λεπτά στη δεύτερη περίοδο η Φενέρμπαχτσε
18:35 | 22.05.2026

29-12 με 1/2 βολές του Φουρνιέ

18:34 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ ο Γιασικεβίτσιους
18:34 | 22.05.2026

28-12 με τον Πίτερς να έχει 6 πόντους για τον Ολυμπιακό

18:31 | 22.05.2026

26-12 με τον Πιτερς να "τρέχει" ένα 8-0 για τον Ολυμπιακό στη δεύτερη περίοδο

18:30 | 22.05.2026
7 λεπτά
για το ημίχρονο
18:28 | 22.05.2026

24-12 με 2/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

18:28 | 22.05.2026

22-12 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό

18:27 | 22.05.2026

Τάπα του Χόρτον στον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό

18:26 | 22.05.2026
18:26 | 22.05.2026

20-12 με καλάθι του Γουόρντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό

18:26 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο!
18:24 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το ματς με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 11 πόντους και την άμυνά του να "δαγκώνει", αλλά η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση στο φινάλε του δεκαλέπτου, με τους Πειραιώτες να "κολλάνε" επιθετικά χωρίς τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ στο παρκέ

18:24 | 22.05.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 18-12
18:24 | 22.05.2026

Άστοχος ο Βεζένκοφ στο τέλος του 10λέπτου

18:23 | 22.05.2026

18-12 με καλάθι και φάουλ του Χόρτον Τάκερ, που ευστόχησε και στη βολή

18:23 | 22.05.2026

18-9 με τρίποντο του Γουόρντ

18:21 | 22.05.2026

15-9 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει η Φενέρμπαχτσε

18:19 | 22.05.2026

0/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό

18:18 | 22.05.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του πρώτου 10λέπτου
18:18 | 22.05.2026

15-7 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ τώρα για τον Ολυμπιακό

18:18 | 22.05.2026

Αλλά αμέσως μετά κάνει και δεύτερο φάουλ ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε και περνάει στον πάγκο

18:17 | 22.05.2026

13-7 με τον Μπάλντγουιν να ανοίγει λογαριασμό για την τουρκική ομάδα

18:16 | 22.05.2026

13-5 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

18:16 | 22.05.2026

12-5 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει η Φενέρμπαχτσε

18:15 | 22.05.2026

12-2 με τον Μπιρτς να σπάει το... ρόδι για τη Φενέρμπαχτσε, τρία λεπτά πριν τη λήξη του 10λέπτου

18:13 | 22.05.2026

12-0 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 8 πόντους

18:13 | 22.05.2026
Νέο τάιμ άουτ
18:12 | 22.05.2026

10-0 με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο ματς

18:10 | 22.05.2026

6 λεπτά χωρίς καλάθι είναι πλέον η Φενέρμπαχτσε

18:10 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός βρήκε τα πρώτα εύστοχα σουτ με τον Ντόρσεϊ και ξεκίνησε με το... δεξί το ματς, αφού η Φενέρμπαχτσε δεν έχει βρει ούτε ένα εύκολο σουτ μέχρι στιγμής στο ματς

18:10 | 22.05.2026
Τάιμ άουτ
18:09 | 22.05.2026

8-0 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

18:08 | 22.05.2026

5-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

18:08 | 22.05.2026

Ένα καλάθι σε τέσσερα λεπτά στο ματς

18:06 | 22.05.2026

0/4 σουτ για τη Φενέρμπαχτσε και τρία λάθη

18:06 | 22.05.2026

2-0 με... περιπετειώδη τρόπο από τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

18:05 | 22.05.2026

2 λεπτά χωρίς καλάθι ο πρώτος ημιτελικός της Euroleague

18:04 | 22.05.2026

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο

 

EUROLEAGUE FINAL-4 2025-2026 ΑΘΗΝΑ / 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
18:03 | 22.05.2026

Νευρικές οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με λάθη και αστοχία

18:03 | 22.05.2026

Άστοχος και ο Βεζένκοφ στο πρώτο καλάθι

18:03 | 22.05.2026

Άστοχος ο Μέλι από τη γωνία

18:02 | 22.05.2026

Πρώτη επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε

18:01 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:01 | 22.05.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

18:00 | 22.05.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

17:58 | 22.05.2026
Η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε

Τάκερ, Χολ, Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Μπιρτς

17:56 | 22.05.2026

Μέσα σε αποθέωση η παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού, αφού οι οπαδοί του έχουν "κυριαρχήσει" στην κερκίδα

17:56 | 22.05.2026

Σημαίες των τεσσάρων ομάδων του Final Four κάνουν τώρα την εμφάνισή τους μέσα στο παρκέ

17:55 | 22.05.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Κοκκίνισε το T- Center με 10.000 ερυθρόλευκους φιλάθλους να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα
Τη μάχη της κερκίδας έχουν κερδίσει ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four
17:55 | 22.05.2026
Ο Νίκος Γκάλης
Ο Νίκος Γκάλης στο T- Center για τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ
Ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ θα παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Αθήνας
17:55 | 22.05.2026
Ο Λάνθιμος
Ο Γιώργος Λάνθιμος στο πλευρό του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενερμπαχτσέ
Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης είναι γνωστός για την αγάπη του για τους Πειραιώτες
17:54 | 22.05.2026
KLODIAN LATO
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Telekom Center για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
O γνωστός λαϊκός τραγουδιστής είναι οπαδός του Ολυμπιακού
17:53 | 22.05.2026
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Αλπερέν Σενγκούν εμφανίστηκε στο Telekom Center και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
Οι Πειραιώτες δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο... τρόπο τον Τούρκο ΝΒΑερ
17:51 | 22.05.2026

Έχουν βγει στο παρκέ οι δύο ομάδες και ετοιμάζονται για την παρουσίασή τους

17:49 | 22.05.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι ο Ισπανός, Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς

17:49 | 22.05.2026
Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε

Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον , Μετεκάν Μπιρσέν, Κεμ Μπιρτς

17:48 | 22.05.2026
Η 12άδα του Ολυμπιακού

Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόζεφ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτλινοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ Μακίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνίε, Σάσα Βεζένκοφ

17:46 | 22.05.2026
17:46 | 22.05.2026

Για τον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η 5η σερί χρονιά στο Final Four της Euroleague, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της

17:35 | 22.05.2026

To Telekom Center Athens φιλοξενεί φέτος το Final Four της Euroleague και από νωρίς συγκέντρωσε οπαδούς όλων των ομάδων, αλλά και πλήθος προσωπικοτήτων του μπάσκετ

 

Ο Φουρνιέ
Final Four Euroleague: Όσα συνέβησαν στο Telekom Center στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λάνθιμος, Λεύτερης Πετρούνιας και Νίκος Οικονομοπούλος βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο Telekom Center
17:34 | 22.05.2026

Η "μάχη" τους στο Final Four θα γίνει πάντως σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens, όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στις κερκίδες

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI
17:34 | 22.05.2026

Ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα "μονομαχήσουν" έτσι για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα είναι το φαβορί, όποια και από τις δύο ομάδες κι αν περάσει

17:32 | 22.05.2026

Θα αντιμετωπίσει έτσι τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης να καταλήγει στην 4η θέση της αρχικής κατάταξης, αλλά να περνάει εύκολα από τα πλέι οφ, με 3-1 επί της Ζαλγκίρις

17:31 | 22.05.2026

Μετά από μία φοβερή σεζόν στην κανονική΄περίοδο της Euroleague, o Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης και στη συνέχεια έκανε... περίπατο κόντρα στη Μονακό στα πλέι οφ, φθάνοντας με επιβλητικό τρόπο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four

17:23 | 22.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά της Euroleague

17:23 | 22.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
