Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61 τελικό: Στον τελικό του Final Four της Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, συντρίβοντας τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. To Live του αγώνα.
79-61 με τρίποντο του Φουρνιέ από το logo
76-61 με τρίποντο του Μέλι
76-58 από τον Μιλουτίνοφ
74-58 με κάρφωμα του Μέλι
74-56 είναι το σωστό σκορ. Το προηγούμενο τρίποντο του Μπόλντγουιν ήταν για δύο πόντους, αφού πατούσε τη γραμμή
71-57 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν
71-56 με 1/2 βολές του Τάκερ
71-55 με γκολ φάουλ του Γουόρντ, χάνει τη βολή ο Αμερικανός φόργουορντ
69-55 μειώνει με τρίποντο του Μπόλντγουιν
66-52 με τον Πίτερς να έχει πάρει "φωτιά"
63-52 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό
61-52 με 3/3 βολές του Τάκερ
61-49 με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό!
58-49 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
8-0 σερί για τη Φενέρμπαχτσε
56-49 με τον Χόρτον Τάκερ στον αιφνιδιασμό
56-47 με καλάθι και φάουλ του Μπιμπέροβιτς που ευστόχησε και στη βολή
56-44 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και πήρε προβάδισμα ασφαλείας ενόψει της τελευταίας περιόδου του μεγάλου ημιτελικού
56-41 με τον Βεζένκοφ να έχει 14 πόντους στην 3η περίοδο!
54-41 με τον Μπάλντγουιν
54-39 με τρίποντο του Βεζένκοφ
51-39 με τρίποντο του Φουρνιέ "ξεκολλάει" ο Ολυμπιακός
4ο φάουλ για τον Ντε Κολό της Φενέρμπαχτσε
48-39 με τρίποντο του Χόρτον Τάκερ
0/2 βολές από τον Τζόουνς
48-36 με τον Χόρτον Τάκερ να φθάνει τους 12 πόντους για τη Φενέρμπαχτσε
48-34 με τον Βεζένκοφ να έχει μπει ζεστός στο δεύτερο ημίχρονο και να οδηγεί τον Ολυμπιακό με 11 πόντους
46-34 με τον Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
44-34 με νέο τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
44-31 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει κι άλλο η Φενέρμπαχτσε
44-28 με 2/2 βολές του Χόρτον Τάκερ
44-26 με τον Μπάλντγουιν σπάει το... ρόδι η Φενέρμπαχτσε
44-24 με τον Ντόρσεϊ να έχει 15 πόντους
Ο Μιλουτίνοφ έχει σταματήσει τους πάντες αμυντικά για τον Ολυμπιακό!
42-24 με τον Ντόρσεϊ στο 9-0 το σερί του Ολυμπιακού
7-0 σερί για τον Ολυμπιακό
40-24 ξανά με τον Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός
38-24 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
36-24 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός έκανε δύο φορές εξαιρετικό ξεκίνημα στα δεκάλεπτα του αγώνα, με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να είναι "ζεστοί" για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά η Φενέρμπαχτσε "μάζεψε" αμφότερες τη διαφορά και πήγε με το -9 στα αποδυτήρια, παραμένοντας "ζωντανή" κόντρα στους ανώτερους Πειραιώτες
Άστοχος ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Απομένει μία τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο
33-24 με τον Μέλι στον αιφνιδιασμό
33-22 με 1/2 βολές από τον Μπιρτς για τη Φενέρμπαχτσε
για το ημίχρονο
33-21 με 1/2 βολές του Χόρτον Τάκερ για τη Φενέρμπαχτσε
33-20 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ
Στους 8 πόντους ο Μπιμπέροβιτς για τη Φενέρμπαχτσε
32-20 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
32-17 με τρίποντο του Πίτερς που έφθασε τους 9 πόντους
29-17 με "τραβηγμένο" τρίποντο του Μπιμπέροβιτς για τη Φενέρμπαχτσε
29-14 τώρα το πρώτο με τον Σίλβα για την τουρκική ομάδα
29-12 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
28-12 με τον Πίτερς να έχει 6 πόντους για τον Ολυμπιακό
26-12 με τον Πιτερς να "τρέχει" ένα 8-0 για τον Ολυμπιακό στη δεύτερη περίοδο
24-12 με 2/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
22-12 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό
Τάπα του Χόρτον στον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό
20-12 με καλάθι του Γουόρντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το ματς με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 11 πόντους και την άμυνά του να "δαγκώνει", αλλά η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση στο φινάλε του δεκαλέπτου, με τους Πειραιώτες να "κολλάνε" επιθετικά χωρίς τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ στο παρκέ
Άστοχος ο Βεζένκοφ στο τέλος του 10λέπτου
18-12 με καλάθι και φάουλ του Χόρτον Τάκερ, που ευστόχησε και στη βολή
18-9 με τρίποντο του Γουόρντ
15-9 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει η Φενέρμπαχτσε
0/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό
15-7 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ τώρα για τον Ολυμπιακό
Αλλά αμέσως μετά κάνει και δεύτερο φάουλ ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε και περνάει στον πάγκο
13-7 με τον Μπάλντγουιν να ανοίγει λογαριασμό για την τουρκική ομάδα
13-5 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
12-5 με τρίποντο του Ντε Κολό μειώνει η Φενέρμπαχτσε
12-2 με τον Μπιρτς να σπάει το... ρόδι για τη Φενέρμπαχτσε, τρία λεπτά πριν τη λήξη του 10λέπτου
12-0 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 8 πόντους
10-0 με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο ματς
6 λεπτά χωρίς καλάθι είναι πλέον η Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός βρήκε τα πρώτα εύστοχα σουτ με τον Ντόρσεϊ και ξεκίνησε με το... δεξί το ματς, αφού η Φενέρμπαχτσε δεν έχει βρει ούτε ένα εύκολο σουτ μέχρι στιγμής στο ματς
8-0 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
5-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός
Ένα καλάθι σε τέσσερα λεπτά στο ματς
0/4 σουτ για τη Φενέρμπαχτσε και τρία λάθη
2-0 με... περιπετειώδη τρόπο από τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
2 λεπτά χωρίς καλάθι ο πρώτος ημιτελικός της Euroleague
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο
Νευρικές οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με λάθη και αστοχία
Άστοχος και ο Βεζένκοφ στο πρώτο καλάθι
Άστοχος ο Μέλι από τη γωνία
Πρώτη επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Τάκερ, Χολ, Μέλι, Μπιμπέροβιτς και Μπιρτς
Μέσα σε αποθέωση η παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού, αφού οι οπαδοί του έχουν "κυριαρχήσει" στην κερκίδα
Σημαίες των τεσσάρων ομάδων του Final Four κάνουν τώρα την εμφάνισή τους μέσα στο παρκέ
Έχουν βγει στο παρκέ οι δύο ομάδες και ετοιμάζονται για την παρουσίασή τους
Διαιτητές του αγώνα είναι ο Ισπανός, Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς
Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον , Μετεκάν Μπιρσέν, Κεμ Μπιρτς
Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόζεφ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτλινοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ Μακίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνίε, Σάσα Βεζένκοφ
Για τον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η 5η σερί χρονιά στο Final Four της Euroleague, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της
Η "μάχη" τους στο Final Four θα γίνει πάντως σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens, όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στις κερκίδες
Ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα "μονομαχήσουν" έτσι για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα είναι το φαβορί, όποια και από τις δύο ομάδες κι αν περάσει
Θα αντιμετωπίσει έτσι τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης να καταλήγει στην 4η θέση της αρχικής κατάταξης, αλλά να περνάει εύκολα από τα πλέι οφ, με 3-1 επί της Ζαλγκίρις
Μετά από μία φοβερή σεζόν στην κανονική΄περίοδο της Euroleague, o Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατάταξης και στη συνέχεια έκανε... περίπατο κόντρα στη Μονακό στα πλέι οφ, φθάνοντας με επιβλητικό τρόπο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά της Euroleague