Euroleague: Η «σφαγή» για την 6άδα με 5 ισόβαθμες ομάδες και το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών

Μετά το μεγάλο διπλό του Ερυθρού Αστέρας στην έδρα της Μπασκόνια, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, πέντε ομάδες -μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός, έχουν το ίδιο ρεκόρ και δίνουν “μάχη” για την πρώτη 6άδα, με μόλις 5 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της κανονικής διάρκεια της σεζόν.
Ο Παναθηναϊκός “μετράει” πλέον 3 σερί νίκες στη Euroleague και έχει στα χέρια του την 6η θέση της κατάταξης στη Euroleague, η οποία και δίνει το τελευταίο απευθείας “εισιτήριο” για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Οι “πράσινοι” θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τα πλέι ιν, για να έχουν και ένα καλύτερο πλασάρισμα στο πλέι οφ, αλλά απομένουν 5 αγώνες στους οποίους δεν θα έχουν πολλά περιθώρια για ήττες.
Μαζί με την ομάδα του Αταμάν όμως, στο 19-14 βρίσκονται ακόμη τέσσερις ομάδες, η Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελόνα και η Μονακό, έχοντας ακριβώς τον ίδιο στόχο.
Οι τελευταίες αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της Ζάλγκιρις Κάουνας
Φενέρμπαχτσε εκτός
Μπαρτσελόνα εντός
Dubai BC εντός
Παρτίζαν εκτός
Παρί εντός
Το πρόγραμμα της Μονακό
Παναθηναϊκός εκτός
Dubai BC εκτός
Βιλερμπάν εντός
Μπαρτσελόνα εντός
Χάποελ Τελ Αβίβ εντός
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
Μονακό εντός
Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός
Μπαρτσελόνα εκτός
Βαλένθια εκτός
Αναντολού Εφές εντός
Το πρόγραμμα του Ερυθρού Αστέρα
Μπαρτσελόνα εκτός
Παρτίζαν εντός
Παρί εντός
Βιλερμπάν εκτός
Ρεάλ Μαδρίτης εκτός
Το πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα
Ερυθρός Αστέρας εντός
Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός
Παναθηναϊκός εντός
Μονακό εκτός
Μπάγερν Μονάχου εντός
Η βαθμολογία της Euroelague
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
- Βαλένθια 21-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-14
- Μπαρτσελόνα 19-14
- Dubai BC 17-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
- Αρμάνι Μιλάνο 16-17
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρτίζαν 13-20
- Μπάγερν Μονάχου 13-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-23
- Μπασκόνια 9-24
- Βιλερμπάν 8-25