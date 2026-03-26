Euroleague: Η «σφαγή» για την 6άδα με 5 ισόβαθμες ομάδες και το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών

Μετά το μεγάλο διπλό του Ερυθρού Αστέρας στην έδρα της Μπασκόνια, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, πέντε ομάδες -μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός, έχουν το ίδιο ρεκόρ και δίνουν “μάχη” για την πρώτη 6άδα, με μόλις 5 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της κανονικής διάρκεια της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός “μετράει” πλέον 3 σερί νίκες στη Euroleague και έχει στα χέρια του την 6η θέση της κατάταξης στη Euroleague, η οποία και δίνει το τελευταίο απευθείας “εισιτήριο” για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι “πράσινοι” θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τα πλέι ιν, για να έχουν και ένα καλύτερο πλασάρισμα στο πλέι οφ, αλλά απομένουν 5 αγώνες στους οποίους δεν θα έχουν πολλά περιθώρια για ήττες.

Μαζί με την ομάδα του Αταμάν όμως, στο 19-14 βρίσκονται ακόμη τέσσερις ομάδες, η Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελόνα και η Μονακό, έχοντας ακριβώς τον ίδιο στόχο.

Οι τελευταίες αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της Ζάλγκιρις Κάουνας

Φενέρμπαχτσε εκτός

Μπαρτσελόνα εντός

Dubai BC εντός

Παρτίζαν εκτός

Παρί εντός

Το πρόγραμμα της Μονακό

Παναθηναϊκός εκτός

Dubai BC εκτός

Βιλερμπάν εντός

Μπαρτσελόνα εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εντός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Μονακό εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

Μπαρτσελόνα εκτός

Βαλένθια εκτός

Αναντολού Εφές εντός

Το πρόγραμμα του Ερυθρού Αστέρα

Μπαρτσελόνα εκτός

Παρτίζαν εντός

Παρί εντός

Βιλερμπάν εκτός

Ρεάλ Μαδρίτης εκτός

Το πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα

Ερυθρός Αστέρας εντός

Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός

Παναθηναϊκός εντός

Μονακό εκτός

Μπάγερν Μονάχου εντός

Η βαθμολογία της Euroelague