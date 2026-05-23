Euroleague για ΠΑΟΚ και Άρη: «Μιλήσαμε με τις δύο ομάδες, όταν είναι έτοιμοι θα το εξετάσουμε»

H Euroleague έκλεισε προς τον παρόν την “πόρτα” σε ΠΑΟΚ και Άρη για τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά άφησε ανοιχτό… παράθυρο για το μέλλον.

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου των Τσους Μπουένο και Ντέγιαν Μποντίρογκα για το Final Four της Euroleague, οι δύο άνδρες μίλησαν και γενικότερα για τη διοργάνωση, με τη συζήτηση να περιλαμβάνει και τον ΠΑΟΚ με τον Άρη.

Ο Τσους Μπουένο ανέφερε λοιπόν σχετικά τα εξής: «Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Η EuroLeague είναι μια φανταστική διοργάνωση, κάθε παιχνίδι μετράει. Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό της. Είχαμε συζητήσεις και με τους δύο συλλόγους. Νομίζω ότι, όταν είναι έτοιμοι, θα το εξετάσουμε. Είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί τους, έχουν όραμα, όπως και οι ιδιοκτήτες τους επίσης. Είναι ζήτημα του πώς θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν. Πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμα. Το επίπεδο αυτής της λίγκας είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν.

Η Βιλερμπάν υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με την Παρί κάνουμε συζητήσεις να γίνει franchise, χτίζει μια παράδοση. Για τη Μονακό ξέρουν ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να αποκτήσουν μια νέα ιδιοκτησία. Αν σταθεροποιηθούν και έχουν νέα ιδιοκτησία, το Μονακό έχει αποδείξει πως έχει αξία για την Ευρωλίγκα. Η Μπουργκ έχει μια φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ καλός οργανισμός, όλα είναι πολύ καλά. Έχουν κάποια ζητήματα, όπως με το γήπεδο, αλλά ακόμη κι αν δεν είναι στην Ευρωλίγκα, θέλουμε να εξετάσουμε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους».