Τσους Μπουένο: «Δεν μπήκε κανείς χωρίς εισιτήριο στο Final Four της Euroleague»

Μετά το… σάλο που προκλήθηκε για τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague, ο CEO της διοργανώτριας αρχής, Τσους Μπουένο, πήρε επίσημα θέση για το ζήτημα, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Ο Τσους Μπουένο διέψευσε ουσιαστικά όσα ανέφερε σε ανακοίνωσή της και η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telekom Center Athens, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μόνο μία μικρή ταλαιπωρία για τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, στους οποίους και απολογήθηκε για λογαριασμό της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπουένο

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην Ελλάδα, μια χώρα που αγαπά το μπάσκετ και μας φιλοξενεί εδώ σε ένα φανταστικό Final 4. Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την White Veil, που μας βοήθησαν να κάνουμε το καλύτερο Final 4.

Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε.

Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το ματς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του ματς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση και την White Veil για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια.

Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή του μπάσκετ και θέλουμε να έχουμε έναν συναρπαστικό τελικό. Η πρόοδος και η αύξηση των φιλάθλων υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε franchises του χρόνου, έχουμε 17 προσφορές από ομάδες που θέλουν να γίνουν franchises και έχουμε πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για το EuroCup. Έχουμε όραμα, επενδυτές και πρέπει να περιμένουμε λίγο για να εξετάσουμε τα δεδομένα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, με πολύ καλά πλάνα για το μέλλον».