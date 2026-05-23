Αθλητικά

Ντέγιαν Μποντίρογκα: «Η Euroleague έχει τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη»

Δήλωση που θα συζητηθεί από τον θρύλο του Παναθηναϊκού και πρόεδρο της Euroleague
Ο Μποντίρογκα στη συνέντευξη Τύπου (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το Final Four της Αθήνας και έκανε λόγο για γιορτή του μπάσκετ, σχολιάζοντας και τη διαιτησία της διοργάνωσης.

Μετά τον Τσους Ματέο και ο Ντέγιαν Μποντίρογκα ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία με τα εισιτήρια του Final Four, ενώ αναφέρθηκε και στο φορμάτ της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Μποντίρογκα

Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας και την οργανωτική επιτροπή για την αφοσίωσή τους ώστε να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου στην Αθήνα και όποτε επιστρέφω νιώθω σαν στο σπίτι μου.

Βλέπετε σε κάθε γωνιά της πόλης πόσο ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ και με τι πάθος. Αύριο θα έχουμε μια ακόμη γιορτή του μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα”.

Για την ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ: “Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα”.

Για το αν προτιμά σειρές ή Final 4 και αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή: “Μου αρέσει περισσότερο το Final 4. Πιστεύω πως η κανονική περίοδος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι σαν τα πλέι οφ, κάθε παιχνίδι μετρά.

Το Final 4 είναι δύο ματς, τρία ματς, αλλά επιβεβαιώνουν και ό,τι έκανε μια ομάδα μέσα στη σεζόν. Τι ποιότητα έδειξαν μέσα στη σεζόν. Στο τέλος πιστεύω πως κερδίζει η καλύτερη ομάδα”.

Για τη διαιτησία: «Κάποια πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Θεωρώ πως στην Ευρώπη η Euroleague έχει την καλύτερη διαιτησία. Πιστεύω πως οι διαιτητές μας είναι μακράν οι καλύτεροι από τις άλλες διοργανώσεις».

