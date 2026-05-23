Θύμα ληστείας ο Αλέν Προστ στην Ελβετία: Ένοπλοι τον τραυμάτισαν στο κεφάλι και απείλησαν την οικογένειά του

Στιγμές τρόμου έζησε ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αλέν Προστ, αφού υπήρξε θύμα ληστείας στο σπίτι του στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι, αλλά χωρίς κάποιο σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης (19/05/26) στο σπίτι του Αλέν Προστ, κοντά στη λίμνη της Γενεύης στην Ελβετία, όπου μία ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο χώρο, με την οικογένειά του παρούσα και απείλησαν τον θρύλο της Formula 1, με στόχο να τους ληστέψουν.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι δράστες ανάγκασαν υπό την απειλή του όπλου, έναν από τους γιους του Προστ να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, ενώ ο 71χρονος πρώην οδηγός της Formula 1, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι ελβετικές αρχές ξεκίνησαν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με περιπολίες, ειδικές μονάδες, σκύλους ανίχνευσης και εγκληματολογικές ομάδες, ενώ ενημερώθηκαν και οι γαλλικές αρχές, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι οι δράστες διέφυγαν προς τη Γαλλία. Στόχος των ληστών ήταν συλλογή πολυτελών ρολογιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ ο τραυματισμός του Προστ δεν θεωρείται σοβαρός, με τον ίδιο να εμφανίζεται όμως τρομοκρατημένος από το περιστατικό.