Αθλητικά

Βιτάλις για το ντεμπούτο του στο ΑΕΚ – Athens Kallithea: «Παράξενο σε φιλικό παιχνίδι να παίζεις μπροστά σε 15.000 οπαδούς»

Εντυπωσιασμένος από τους οπαδούς της ΑΕΚ δήλωσε ο Βιτάλις, μετά το ανεπίσημο ντεμπούτο του με γκολ για την Ένωση
Ο Βιτάλις
Ο Βιτάλις πανηγυρίζει το γκολ του μπροστά στους οπαδούς της ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μίλαν Βιτάλις έκανε εντυπωσιακό ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ στη νίκη με 4-0 κόντρα στην Athens Kallithea, και μετά το τέλος του αγώνα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Με ένα φοβερό σλάλομ στο 18ο λεπτό του ΑΕΚ – Athens Kallithea, ο Μιλάν Βιτάλις πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ και ξεσήκωσε τον κόσμο στην Allwyn Arena, με τον ίδιο να μην πιστεύει ότι 15.000 και πλέον, οπαδοί της Ένωσης έδωσαν το “παρών” στις εξέδρες.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο νέος παίκτης της Ένωσης, δήλωσε τα εξής: «Αισθάνομαι καταπληκτικά! Nιώθω ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ και που έπαιξα σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος, όλοι με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Νιώθω… περίεργα, είναι παράξενο σε φιλικό παιχνίδι να παίζεις μπροστά σε 15.000 και παραπάνω, θεατές.

Ανυπομονώ να παίξω σε επίσημο παιχνίδι και να τα δώσω όλα για την ΑΕΚ. Όλη η ομάδα θα δώσει τον καλύτερο εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε συνηθισμένοι σε παιχνίδια ανά 3-4 μέρες, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα ματς σε Ελλάδα, Ευρώπη και Κύπελλο».

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