Euroleague: Κρίνεται απόψε ο τίτλος του πρώτου σκόρερ μεταξύ Βεζένκοφ, Ναν και Ίφι

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε κι έτσι θα οριστικοποιηθεί και ο παίκτης που κερδίζει το πρώτο βραβείο της σεζόν στη διοργάνωση, αυτό του πρώτου σκόρερ, με τους Σάσα Βεζένκοφ, Κέντρικ Ναν και Ναντίρ Ίφι να είναι υποψήφιοι να το… σηκώσουν.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με τους 20 πόντους που πέτυχε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στην pole position για να κατακτήσει το βραβείο “Αλφόνσο Φορντ” της Euroleague με 19,4 πόντους κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι Κέντρικ Ναν και Ναντίρ Ίφι είναι οι μοναδικοί που έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να του το… πάρουν αοό τα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέντρικ Ναν, που έχει 19 πόντους ανά αγώνα (570 σε 30 συμμετοχές) θα χρειαστεί να πετύχει 33 πόντους στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές για να ανέλθει στους 19,45 πόντους και να αφήσει πίσω του τον Βεζένκοφ με 19,44.

Ο Ναντίρ Ιφί, που επίσης έχει 19 πόντους ανά αγώνα (685 σε 36 συμμετοχές), θα χρειαστεί να πετύχει 35 πόντους στην αναμέτρηση της Παρί με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας για να ανέλθει επίσης στους 19,45 και να ξεπεράσει τον Βούλγαρο άσο του Ολυμπιακού.

Να θυμίσουμε πως ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το βραβείο “Αλφόνσο Φορντ” το 2022/23 με 17,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ ο Ναν πέρσι με 20 πόντους κατά μέσο όρο.