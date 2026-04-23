Η ΑΕΛ Novibet προχωρά σε διαζύγιο με Παντελίδη – Αναλαμβάνει για τρίτη φορά τους Θεσσαλούς ο Φέστα

Η ΑΕΛ Novibet έχει να κερδίσει από τις 31 Ιανουαρίου και μετά τον έναν βαθμό που έχει πάρει σε τέσσερα παιχνίδια των play out της Super League αποφάσισε να απομακρύνει τον Σάββα Παντελίδη από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Σάββας Παντελίδης εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet και ο Τζιανλούκα Φέστα θα βρεθεί στην τεχνική ηγεσία των Θεσσαλών για τρίτη φορά στην καριέρα του, με σκοπό να τους διατηρήσει στην Super League.

Ο 57χρονος Ιταλός προπονητής έχει δουλέψει τη σεζόν 2018/19 στην ΑΕΛ Novibet και λίγους το 2021 στην δεύτερή του θητεία, ενώ έχει περάσει και από τον πάγκο του Απόλλωνα Σμύρνης (2021/22) και της Λαμίας (2022).

Την Παρασκεύη (24/04/26) αναμένεται στη Λάρισα ο Ιταλός προπονητής για να ξεκινήσει την προσπάθεια να «σώσει» τους «βυσσινί». Οι Θεσσαλοί είναι στην 13η θέση των play out με 24 βαθμούς και είναι στο -1 από τον Αστέρα Τρίπολης, που μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού βρίσκεται εκτός της ζώνης του υποβιβασμού.