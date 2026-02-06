Euroleague: Στα 10,1 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για το Final 4 της Αθήνας

Το Final 4 της Euroleague θα διεξαχθεί το 2026 στο Telekom Center της Αθήνας και μέσω της έγκρισης της σχετικής υπουργικής απόφασης, έγινε γνωστός και ο προϋπολογισμός για το τουρνουά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, το γενικό σύνολο του προϋπολογισμού για το Final 4 της Euroleague στο Telekom Center της Αθήνας, ξεπέρασε τα 10,1 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό να καλύπτεται μέσω επιχορηγήσεων και από τη φορολογία των κερδών τυχερών παιχνιδιών.

Η υπουργική απόφαση: «Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026», ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 € – Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 € – Ίδια έσοδα 65.100,00 € – ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320».