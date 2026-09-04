Euroleague Super Cup: Η ανησυχία και το «σενάριο» οριστικής αναβολής των αγώνων στο Άμπου Ντάμπι

Το Super Cup της Euroleague έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Dubai BC.

Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, η νεοσύστατη διοργάνωση της Euroleague βρίσκεται στον “αέρα”, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στις συμμετέχουσες ομάδες.

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Το κλίμα γύρω από τη διεξαγωγή αυτού του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι περιείχε -εξ αρχής- αμφιβολίες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και φαίνεται πως υπάρχει έντονη ανησυχία περίπου δύο βδομάδες πριν την έναρξη του παρθενικού Super Cup.

Παρότι έχουν ήδη κυκλοφορήσει εισιτήρια για τη διοργάνωση -αλλά μόνο στο κάτω διάζωμα- αυτή τη στιγμή η κατάσταση εμφανίζεται από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα να μην είναι ξεκάθαρη.

Ο βαθμός επικινδυνότητας φέρεται να είναι υψηλός και εάν αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ουδείς μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εγγυηθεί για την ασφάλεια των ομάδων, αλλά και του κόσμου που θα θελήσει να ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι.

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Η διοργανώτρια αρχή εμφανίζεται να αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και μπορεί -εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος- όχι να αλλάξει πόλη το Super Cup, αλλά να το ακυρώσει οριστικά.

Να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν σκέψεις, το Super Cup της Euroleague να μεταφερθεί σε Κωνσταντινούπολη ή Βαλένθια, κάτι που τελικά όμως δεν έγινε και πλέον δεν υπάρχει και ο χρόνος να συμβεί.