Ο Ενές Καντέρ έκανε μήνυση σε ομάδα του WNBA: «Mόνο βιολογία, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες»

Ο Ενές Καντέρ θέλει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών και συνεχίζει τη συγκεκριμένη προσπάθεια, ασκώντας έτσι κριτική στους όρους συμμετοχής στο WNBA, δίνοντας… τροφή στη συζήτηση που υπάρχει για τη συμμετοχή των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα.

Ο Ενές Καντέρ δεν έμεινε μόνο στις σχετικές δηλώσεις –πως είναι γυναίκα– αλλά πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στο παιχνίδι Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ του WNBA, προκαλώντας ένταση, με τους ανθρώπου ασφαλείας του γηπέδου να τον μεταφέρουν εκτός της αθλητικής εγκατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος παλαίμαχος σέντερ εμφανίστηκε με μπλούζα που έγραφε “Γυναίκα, ουσιαστικό. Ενήλικη γυναίκα”, ενώ στη συνέχεια τσακώθηκε με την Νατάσα Κλάουντ του Σικάγο, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του από το γήπεδο.

Μετά και την επιστολή με την οποία ζητούσε εξηγήσεις από τους ιθύνοντες τον Σικάγο Σκάι, ο Ενές Καντέρ κατέθεσε αγωγή κατά του franchise. Ο Τούρκος πρώην NBAer προχώρησε σε νομικές ενέργειες δηλώνοντας ότι δεν έχει σκοπό να πάψει να υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου του. Μάλιστα, τονίζει ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει μαζί του, μα ούτε και να τον… φιμώσει.

SEE YOU IN COURT!!!



Just filed a federal complaint.



I’m taking legal action over my ejection from the @chicagosky game while peacefully exercising my First Amendment rights.



My T-shirt did what the whole @WNBA apparently couldn’t: define a woman.



No threats. No violence.… pic.twitter.com/LqQO6x4z0X — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) September 3, 2026

Η «θέση» του Ενές Καντέρ:

“Τα λέμε στο δικαστήριο! Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή. Προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Chicago Sky, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία. Η μπλούζα μου έκανε αυτό που, όπως φαίνεται, δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το WNBA: να ορίσει τι είναι γυναίκα.

Καμία απειλή. Καμία βία. Μόνο βιολογία. Κι όμως, χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φιμώσετε γι’ αυτό. Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φιμωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου”