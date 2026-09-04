Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το video της πράσινης ΚΑΕ με την επιστροφή όλων των διεθνών στις προπονήσεις

Σχεδόν «full house» για τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
Παναθηναϊκός: Το video της πράσινης ΚΑΕ με την επιστροφή όλων των διεθνών στις προπονήσεις
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Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο και η “πράσινη” ΚΑΕ δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026) video από την προπόνηση της ομάδας, με την επιστροφή των διεθνών.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συμμετέχοντας στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φυσικά, απουσίασε ο τραυματίας, Κέντρικ Ναν.

Η πράσινη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από τη δουλειά στο παρκέ, με τους διεθνείς να παίρνουν πλέον μέρος στην προετοιμασία μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ.

Να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (04.09.2026) θα δώσει και το πρώτου του φιλικό κόντρα στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

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Αθλητικά
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