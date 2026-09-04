Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Στην Κρήτη οι «ερυθρόλευκοι»για το πρώτο δυνατό τεστ

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο 6ο Crete International Basketball Tournament και απόψε (04.09.2026, 21:30, COSMOTE SPORT 4 HD) αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο κλειστό “Δύο Αοράκια”, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το συγκεκριμένο, είναι το πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ενόψει της νέας σεζόν (έδωσε πριν από λίγες ημέρες στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ το πρώτο ανεπίσημο φιλικό του διάρκειας τριών δεκαλέπτων, επικρατώντας 77-63 κόντρα στον Προμηθέα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τους “ερυθρόλευκους” δεν θα αγωνιστούν οι Κώστας Παπανικολάου (ο τραυματισμός του στο γόνατο τον έθεσε νοκ-άουτ και από το ματς της Εθνικής με την Ισπανία) και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας (οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για τον παίκτη). Οι υπόλοιποι διεθνείς θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ταξιδέψουν για το τουρνουά της Κρήτης.

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας. Οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι που ενισχύουν εδώ και μέρες την προετοιμασία των Πειραιωτών.

Από την άλλη, η Φενέρ μπαίνει στη νέα σεζόν με καινούρια πρόσωπα στο ρόστερ της τους Ίγκνας Σαργκιούνας, Σερτάτς Σανλί, Σάβον Σιλντς, Τρεντ Φόρεστ, Μπράξτον Κι, Σέιν Λάρκιν, Μάρκους Μπίγκαμ Τζούνιορ, Γουίλ Κλάιμπερν και Τζόνι Τζούζανγκ, ενώ έχουν ήδη δώσει τρία φιλικά στην προετοιμασία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06.09.2026) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Για τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η συμμετοχή του στο International Basketball Tournament Cyprus – «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ» 11 με 13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Άρη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρού Αστέρα, αλλά και στο Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας, 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο του επίσημο ματς θα είναι εκτός έδρας με την Μπασκόνια (24/9) για την 1η αγωνιστική της Euroleague, πριν έρθει το ελληνικό Σούπερ Καπ (26-27/9).