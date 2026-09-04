Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε πραγματικότητα το όνειρό του με τον Παναθηναϊκό

Ο Τάκης Μπινιάρης θα θυμάται για πάντα το 76′ από το Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (1-0) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ήταν το λεπτό που ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κοντούρη, δίνοντάς του το επίσημο “βάπτισμα του πυρός” με την ανδρική ομάδα των “πρασίνων”.

Ο 17χρονος Τάκης Μπινιάρης συμμετείχε στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Τζέικομπ Νιστρουπ, παρότι μάλιστα χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές εκτός της φυσικής του θέσης (παίζει στο κέντρο, κυρίως ως 6άρι, αλλά στην προετοιμασία έπαιξε και ως αριστερό μπακ).

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Ο Τάκης Μπινιάρης μπήκε χωρίς φόβο στο παιχνίδι κόντρα στη Νίκη Βόλου και στο διάστημα που βρέθηκε στο γήπεδο είχε θετική παρουσία, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να του δίνει το πρώτο του χειροκρότημα.

“Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media γι’ αυτή του την ιστορική στιγμή, ποστάροντας μια φωτογραφία του, από τα παιδικά του χρόνια, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Τάκης Μπινιάρης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009 στην Αθήνα και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία μόλις πέντε ετών στην Ακαδημία του Α.Ο. Βριλησσίων.

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Το 2018 μετακινήθηκε στην Ακαδημία του Βασίλη Λάκη και έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Από το 2019 ο νεαρός μέσος ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία στα “πράσινα”.

Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της Κ17 που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα, με τις εμφανίσεις και τη συνολική εξέλιξή του να οδηγούν τον σύλλογο στην απόφαση να επενδύσει πάνω του.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028. Ακολούθησε τη φετινή προετοιμασία των “πρα΄σινων” και μάλιστα και -μεταξύ άλλων- αντικατέστησε τον Κυριακόπουλο στο φιλικό με τον Άγιαξ.

Μάλιστα, δυο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, έβγαλε και ασίστ -έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια- για τον Ταμπόρδα, που σκόραρε με κεφαλιά.