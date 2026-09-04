Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες: Επέστρεψε από το Ταράντο η θριαμβεύτρια Team Hellas, έχοντας κατακτήσει 71 μετάλλια

Τρίτη “δύναμη” αναδείχθηκε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες Τάραντο 2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026) έπεσε στο Τάραντο της Ιταλίας, η αυλαία των 20ων Μεσογειακών Αγώνων με την Ελλάδα να πετυχαίνει το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μια ημέρα μετά, η θριμβεύτρια Team Hellas έκανε το ταξίδι της επιστροφής, με τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να φτάνουν στο “Ελ. Βενιζέλος”, έχοντας τις αποσκευές τους γεμάτες… μετάλλια!

Με συνολικά 71 μετάλλια (26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα), η χώρα μας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία, την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των Μεσογειακών Αγώνων, ανάμεσα σε 26 χώρες, γράφοντας μία χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ήταν μέλη της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων, άφησαν πίσω τους παραδοσιακές υπερδυνάμεις του διεθνούς αθλητισμού, όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Η συγκομιδή των 71 μεταλλίων, είναι η δεύτερη καλύτερη στην 75ετη ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, πίσω μόνο από τα 88 μετάλλια το 2001 στην Τύνιδα.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΡΑΝΤΟ 2026
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΡΑΝΤΟ 2026 / ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
team hellas mesogeiakoi eurokinissi
team hellas mesogeiakoi eurokinissi
team hellas mesogeiakoi eurokinissi

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι Μεσογειακοί Αγώνες ανέδειξαν μία νέα γενιά ταλαντούχων Ελλήνων αθλητών ηλικίας 17-19 χρονών που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Αθλήματα όπως η ξιφασκία, το μπάντμιντον και άλλα κατέκτησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία τους μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, κερδίζοντας μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή στο ελληνικό κοινό.

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