Μεσογειακοί Αγώνες: Επέστρεψε από το Ταράντο η θριαμβεύτρια Team Hellas, έχοντας κατακτήσει 71 μετάλλια

Το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026) έπεσε στο Τάραντο της Ιταλίας, η αυλαία των 20ων Μεσογειακών Αγώνων με την Ελλάδα να πετυχαίνει το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μια ημέρα μετά, η θριμβεύτρια Team Hellas έκανε το ταξίδι της επιστροφής, με τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να φτάνουν στο “Ελ. Βενιζέλος”, έχοντας τις αποσκευές τους γεμάτες… μετάλλια!

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Με συνολικά 71 μετάλλια (26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα), η χώρα μας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία, την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των Μεσογειακών Αγώνων, ανάμεσα σε 26 χώρες, γράφοντας μία χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ήταν μέλη της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων, άφησαν πίσω τους παραδοσιακές υπερδυνάμεις του διεθνούς αθλητισμού, όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Η συγκομιδή των 71 μεταλλίων, είναι η δεύτερη καλύτερη στην 75ετη ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, πίσω μόνο από τα 88 μετάλλια το 2001 στην Τύνιδα.