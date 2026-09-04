Βόλος – Ολυμπιακός: Με Γκουστάβο Πουέρτα η ερυθρόλευκη αποστολή για το ματς της Super League

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται το Σάββατο (05.09.2026, 19:00, Newsit.gr) στην έδρα του Βόλου, για την 3η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των Πειραιωτών για το ματς στο Πανθεσσαλικό, με τον Γκουστάβο Πουέρτα να βλέπει για πρώτη φορά το όνομά του στις επιλογές του Βάσκου προπονητή.

Μάλιστα, ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν αποκλείεται να κάνει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου. Εκτός αποστολής έμεινε φυσικά το τελευταίο χρονικά μετεγγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Λέον Μπέιλι που έφτασε στην Αθήνα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (03.09.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον να μένουν εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.