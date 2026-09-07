Euroleague Super Cup: Ορατό το ενδεχόμενο ματαίωσης της διοργάνωσης στο Ντουμπάι

Το προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, Super Cup της Euroleague, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Dubai BC, είναι πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθεί.

Το φετινό Super Cup της Euroleague οδεύει προς ματαίωση για φέτος, με τη σύσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποφυγή των ταξιδιών στα Εμιράτα να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διεξαγωγή του, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη.

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Οι τρεις ομάδες (Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης) έχουν ήδη μεταφέρει την ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις τους από τους Αμερικανούς παίκτες -και όχι μόνον- με την Euroleague να καλείται να αποφασίσει άμεσα για την τύχη του Super Cup.

Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα και σε περίπτωση ματαίωσης, μοιάζει απίθανο να διεξαχθεί η διοργάνωση σε άλλη έδρα, αφού δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να οργανωθεί το event.

Να αναφέρουμε πάντως, πως οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και τις τελευταίες ώρες η Euroleague διαφήμιζε την διοργάνωση και τα εισιτήρια που έχουν τεθεί προς πώληση εδώ και μια βδομάδα.

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Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

18.09.2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports)

19.09.2026

Τελικός (20:00, Novasports)

Μικρός Τελικός (17:00, Novasports)