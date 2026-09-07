Λιούμπιτσιτς ενόψει του ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ιδιαίτερο το συναίσθημα της επιστροφής – Να μην αφήσουμε την ατμόσφαιρα να μας επηρεάσει

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το βράδυ της Τρίτης την ΛΑΣΚ (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr, Magenta Sport2HD) για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, μια βραδιά που ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς θα επιστρέψει στην Allwyn Arena ως αντίπαλος.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αποχώρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε από την ΑΕΚ και τώρα επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια, φορώντας τη φανέλα της ΛΑΣΚ. Ο διεθνής μέσος προϊδέασε τους πρωταθλητές Αυστρίας για την ατμόσφαιρα που θα ζήσουν στην Allwyn Arena, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν θα πρέπει να φοβάται κανέναν.

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«Το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο πάθος στην Ελλάδα και το νιώθεις αμέσως σε κάθε παιχνίδι. Οι οπαδοί ζουν για την ομάδα τους και είναι πολύ συναισθηματικοί – η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απλά υπέροχη. Για την ΛΑΣΚ, αυτή είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία. Ένα γεμάτο στάδιο, παθιασμένοι και ίσως ακόμη και ελαφρώς τρελοί οπαδοί, και ένας αντίπαλος που παρασύρεται από το πλήθος του», ανέφερε.

Πάντως ο ίδιος θεωρεί πως η ΛΑΣΚ είναι ικανή να φύγει… όρθια από την Αθήνα. «Μετά την πρόκριση επί της Σέλτικ είναι ξεκάθαρο πως δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι», σχολίασε.

Ερωτηθείς για τον Μάρκο Νίκολιτς, δεν έδειξε να του κρατά κακία που δεν τον είχε στα βασικά του πλάνα για τη φετινή σεζόν και εισηγήθηκε τον δανεισμό του. «Είναι ένας πολύ άμεσος τύπος με σαφές όραμα για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα του. Δίνει μεγάλη έμφαση στην τακτική πειθαρχία και στο να συμπεριφέρεται κάθε παίκτης με επαγγελματισμό, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου», είπε για τον Σέρβο τεχνικό.