Αθλητικά

Ο Αρτέτα αποθέωσε ξανά τον Τζόλη: «Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει είναι μια απόλαυση»

Στην Άρσεναλ «τρίβουν τα χέρια» τους με τη μετεγγραφή του Έλληνα εξτρέμ
AP Photo
AP Photo/Dave Shopland
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Με τον Χρήστο Τζόλη να ξεχωρίζει για ένα ακόμα ματς, η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου κόντρα στην Τσέλσι, φτάνοντας στη νίκη (2-1) με ανατροπή. Έτσι, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα παρέμεινε στην κορυφή της Premier League, έχοντας το 3/3.

Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός στο Άρσεναλ – Τσέλσι και μοιράζει την ασίστ στο νικητήριο γκολ των “κανονιέρηδων”, με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των “μπλε”. Μετά την λήξη του ντέρμπι, ο Μικέλ Αρτέτα είχε μόνο καλά λόγια να -ξαναπεί- τον Έλληνα εξτρέμ.

“O Τζόλης, ήταν απίστευτος σήμερα. Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις”, τόνισε αρχικά ο προπονητής της Άρσεναλ.

Στην συνέχεια ανέφερε: “Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς και βοηθάει γιατί το πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο φέτος. Απόψε είδαμε ότι είμαστε ικανοί να αποδώσουμε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό της περσινής σεζόν”.

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Αθλητικά
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