Ολυμπιακός – Βόλος: Με Γιάρεμτσκουκ η ερυθρόλευκη αποστολή για το ματς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο στο “Καραϊσκάκης (08.09.2026, 21:45, Nesit.gr) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βάζει και πάλι στο… κάδρο τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί επανέφερε τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ στα πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού, με τον Ουκρανό να μπαίνει στην ερυθρόλευκη αποστολή για το ματς τη 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο Βάσκος προπονητής φανερώνει έτσι και τη διάθεσή του, να ενεργοποιήσει τον Γιάρεμτσουκ, εν αναμονή της αλλαγής που θα γίνει στην ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών. Ο 65χρονος τεχνικός αναμένεται να κάνει ροτέισον στους “ερυθρόλευκους”, στη συγκελκριμένη αναμέτρηση.

Την ίδια στιγμή, εκτός είναι οι Ορτέγκα, Έσε, όπως και οι Πιρόλα – Ρόκα που τραυματίστηκαν στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.