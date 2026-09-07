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Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Ο Ματσούκας ορίστηκε διαιτητής στον εξ’ αναβολής αγώνα της Super League

Οι δυο ομάδες της Αθήνας θα “καθαρίσουν” από την αγωνιστική εκκρεμότητα που έχουν στο πρωτάθλημα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Μιχάλης Ματσούκας ορίσθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, να διευθύνει την εξ αναβολής αναμέτρηση για την πρεμιέρα της Super League, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Πέμπτη (10.09.2026, 21:00, Newsit.gr) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.

Στο VAR του Παναθηναϊκός – Κηφισιά θα βρεθούν οι Γιάννης Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Μέγας. Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Super League αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα των “πρασίνων”, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχαν εκείνη την περίοδο.

Η διαιτητική ομάδα του αγώνα:

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοι: Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας), Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

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