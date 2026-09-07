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Αθλητικά

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η ώρα της πρεμιέρας της Ένωσης στο Champions League και το κανάλι που θα την μεταδώσει

Η Ένωση μπαίνει για πρώτη φορά στη League Phase της διοργάνωσης των “αστέρων”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ… σχεδόν έφτασε! Η Ένωση αντιμετωπίζει την Τρίτη (08.09.2026) την ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η “σέντρα” του ΑΕΚ – ΛΑΣΚ είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 19:45 (στο “πακέτο” των πρώτων χρονικά ματς της πρεμιέρας) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport2HD. Φυσικά, το Newsit.gr θα σας δώσει live ενημέρωση για όσα γίνουν στον αγώνα του Champions League.

Για την πρεμιέρα της ΑΕΚ, η UEFA όρισε τον Πορτογάλο διαιτητή, Λουίς Γκοντίνιο, ο οποίος έχει ξαναβρεθεί στο… δρόμο της Ένωσης στο πρόσφατο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε διευθύνει την εκτός έδρας νίκη των “κιτρινόμαυρων” με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, τον περασμένο Μάρτιο για το Conference League.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

19:45 ΑΕΚ – ΛΑΣΚ

19:45 Μπριζ – Άστον Βίλα

22:00 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

22:00 Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λιλ – Μπέτις

22:00 Ρεάλ – Ίντερ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

19:45 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ

19:45 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Νάπολι – Άρσεναλ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα

19:45 Αϊντχόφεν – Σαχτάρ

22:00 Κόμο – Λειψία

22:00 Μπάγερν – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ

22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

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