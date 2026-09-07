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Ο Αντουάν Γκριεζμάν εμφανίστηκε με πετσέτα στο κεφάλι σε ματς του MLS – Viral η εικόνα του καταβεβλημένου Γάλλου επιθετικού

Η ζέστη και η υγρασία “τσαλάκωσαν” τον Αντουάν Γκριεζμάν, που όμως κατάφερε να σκοράρει
Ο Αντουάν Γκριεζμάν εμφανίστηκε με πετσέτα στο κεφάλι σε ματς του MLS – Viral η εικόνα του καταβεβλημένου Γάλλου επιθετικού
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Ο Αντουάν Γκριεζμάν οδήγησε την Ορλάντο Σίτι στη νίκη (1-0) επί του Σαν Ντιέγκο στο MLS, ωστόσο το όνομά του συζητείται τις τελευταίες ώρες και για έναν ακόμα λόγο.

Η απίστευτη ζέστη και η αφόρητη υγρασία που επικρατούσε στο γήπεδο “δικαιολόγησε” το coolingk break στο 33′ της αναμέτρησης του MLS, με τις τηλεοπτικές κάμερες να συλλαμβάνουν τον Αντουάν Γκριεζμάν να είναι τυλιγμένος στο κεφάλι και στο λαιμό του με βρεγμένες πετσέτες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του Γάλλου επιθετικού έκανε το γύρο του κόσμου μέσω των social media, με τον 35χρονο Γκριεζμάν να εμφανίζεται καταβεβλημένος και να προσπαθεί απεγνωσμένα να πάρει κάποια ανάσα.

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