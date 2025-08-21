Europa League: Ήττα στις καθυστερήσεις για την ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Μπραν

Η ΑΕΚ Λάρνακας “λύγισε” στις καθυστερήσεις! Παρά την πειθαρχημένη της εμφάνιση στη Νορβηγία, η κυπριακή ομάδα γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 από την Μπραν στο πρώτο ματς των πλέι οφ του Europa League.

Το γκολ του Τόρσβικ στο 90’+2′, ύστερα από αμυντική αδράνεια, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Νορβηγών, αφήνοντας μια πικρή γεύση στους «κιτρινοπράσινους». Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ Λάρνακας να διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη (27.08.2025).

Η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 16′ με τον Ανγκλιέσκι. Η απάντηση της Μπραν ήρθε άμεσα, με τον Μίρε να ισοφαρίζει στο 20′ μετά από κόντρα. Το παιχνίδι κύλησε ισορροπημένα, με την ΑΕΚ να δείχνει ικανή να φύγει με την ισοπαλία, όμως η αμυντική ασυνεννοησία στις καθυστερήσεις έφερε το τελικό 2-1.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 4-0

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 3-0

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 0-2

Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 3-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-5

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-2

Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-4