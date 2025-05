Έβερτον – Σαουθάμπτον 2-0: «Αντίο» με νίκη και συγκίνηση στο ιστορικό «Γκούντισον Παρκ»

Η Έβερτον επικράτησε εντός έδρας με 2-0 τη Σαουθάμπτον για την 37η αγωνιστική στην Premier League, σε ένα ιστορικό ματς -για τους γηπεδούχους- στο “Γκούντισον Παρκ”.

Η Έβερτον του Ντέιβιντς Μόγες έκλεισε με θετικό τρόπο την παρουσία της στην ιστορική της έδρα, μιας και αποχαιρετά το “Γκούντισον Παρκ”, για να μετακομίσει στο νέο της γήπεδο, “Hill Dickinson Stadium”.

Οι φίλοι των “ζαχαρωτών” συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο γήπεδο, δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα, καθώς όλοι ήθελαν να βρεθούν εκεί για να ζήσουν από κοντά αυτές τις ιστορικές στιγμές στην 133ων ετών έδρα τους. Παλιές μορφές του συλλόγου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του “Γκούντισον Παρκ, σε ένα γηπεδικό “Last Dance”, με τον κόσμο να ξεσπάει σε χειροκρότημα.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη…

Στο αγωνιστικό μέρος, η Έβερτον επικράτησε των “αγίων”, σκοράροντας τέσσερις φορές. Ο Εντιαγέ σκόραρε στο 6′ και στο 45’+2’ και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Συνολικά, η Έβερτον έπαιξε στο γήπεδο αυτό 2.791 παιχνίδια και πέτυχε 5.372 γκολ, με τα δύο τελευταία να σημειώνει σήμερα ο Ιλιμάν Ντιάγι, γράφοντας κι αυτός τ’ όνομα του στο ιστορικό γεγονός για το συγκρότημα του Ντέιβιντ Μόιες.

More than 70 former players are among today’s guests – first up are Toffees from the ’60s and ’70s. #EndOfAnEra pic.twitter.com/poyq6UvQqJ