Έχασε τις αισθήσεις της η Μαρία Καπνίση μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Μαρία Καπνίση μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στους Αγίους Αναργύρους, για την πρεμιέρα της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Της Μαρίας Καπνίση της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του γηπέδου και μάλιστα ανοίχθηκε ένα μεγάλο πανί, προκειμένου να μη την “χτυπάει” ο ήλιος αλλά και να μη φαίνεται τίποτα προς τους οπαδούς.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, η Καπνίση υπέστη θερμοπληξία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και φροντίδα.

Από την ΑΕΚ, αυτό που τονίζεται, είναι πως είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την ώρα διεξαγωγής και ήθελαν το παιχνίδι να διεξαχθεί το απόγευμα. «Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε», αναφέρουν μεταξύ άλλων από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, ενώ σοβαρά παράπονα για την ώρα διεξαγωγής έκανε με δήλωση της στην ΕΡΤ λίγο μετά το τέλος και η Δέσποινα Χατζηνικολάου.

“Είναι απαράδεκτο οι αγώνες να γίνονται 14:00. Είναι επικίνδυνο” ανέφερε χαρακτηριστικά η παίκτρια της ΑΕΚ.