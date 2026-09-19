Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νόρμπερτ Γκόμπος και έκανε το 1-1 στο Ελλάδα – Σλοβακία για το Davis Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ισοφάρισε σε 1-1 το tie της Ελλάδας με τη Σλοβακία, για το Davis Cup World Group I.

Η Ελλάδα επέστρεψε άμεσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί του Norbert Gombos με 2-0 σετ 7-6 (3), 6-4 και να ισοφαρίζει τη συνάντηση με τη Σλοβακία σε 1-1 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Davis Cup World Group I στο NTC Košice.

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Μετά την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Alex Molčan στον εναρκτήριο αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέλαβε δράση και με ώριμη εμφάνιση και σταθερό παιχνίδι, χάρισε στην Ελλάδα την πολύτιμη νίκη.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα μπουν ισόπαλες στη δεύτερη ημέρα των αγώνων, όπου το πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση του διπλού. Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσουν τους Lukas Pokorny και Milos Karol, σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την έκβαση της συνάντησης.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί τη νίκη που οδηγεί στα Qualifiers του Davis Cup 2027, ένα βήμα πριν από τη διεκδίκηση της συμμετοχής στα Finals της διοργάνωσης.