Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νόρμπερτ Γκόμπος και έκανε το 1-1 στο Ελλάδα – Σλοβακία για το Davis Cup

Είχε προηγηθεί η ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Άλεξ Μόλτσαν στο tie της Ελλάδας με την Σλοβακία
ΦΩΤΟ Anthony Anex
ΦΩΤΟ Anthony Anex/Keystone via AP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ισοφάρισε σε 1-1 το tie της Ελλάδας με τη Σλοβακία, για το Davis Cup World Group I.

Η Ελλάδα επέστρεψε άμεσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί του Norbert Gombos με 2-0 σετ 7-6 (3), 6-4 και να ισοφαρίζει τη συνάντηση με τη Σλοβακία σε 1-1 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Davis Cup World Group I στο NTC Košice.

Μετά την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Alex Molčan στον εναρκτήριο αγώνα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέλαβε δράση και με ώριμη εμφάνιση και σταθερό παιχνίδι, χάρισε στην Ελλάδα την πολύτιμη νίκη.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα μπουν ισόπαλες στη δεύτερη ημέρα των αγώνων, όπου το πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση του διπλού. Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσουν τους Lukas Pokorny και Milos Karol, σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την έκβαση της συνάντησης.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί τη νίκη που οδηγεί στα Qualifiers του Davis Cup 2027, ένα βήμα πριν από τη διεκδίκηση της συμμετοχής στα Finals της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
153
147
110
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo