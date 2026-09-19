Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ 2-2: Ολική επαναφορά στο ντέρμπι με Ντίνο Μαυροπάνο

Ο Ντίνος Μαυροπάνος γλίτωσε τη Γουέστ Χαμ από την ήττα, καθώς με δικό του γκολ ισοφάρισε σε 2-2 στο ντέρμπι στην έδρα της Μίλγουολ, για την 8η αγωνιστική της Championship.

Σ’ ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι της Αγγλίας, η Μίλγουολ υποδέχθηκε στο Ντεν τη Γουέστ Χαμ και άνοιξε το σκορ με τον Τέιλορ (16′), με τον Νέγκλι να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου όμως, δεν τα παράτησε.

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Στην επανάληψη, τα «σφυριά» ισορρόπησαν το παιχνίδι και μείωσαν αρχικά το σκορ στο 74′, με τον Καντέ, έπειτα από ασίστ του Φελίπε. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μαυροπάνος με εξαιρετική κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σόλομον ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους, με τον Έλληνα στόπερ να σώζει τον βαθμό στο ντέρμπι της αγωνιστικής και να κρατά την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το συγκεκριμένο, ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Μαυροπάνου και τρίτο συνεχόμενο στην Championship.