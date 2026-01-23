Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Περίπατος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που βλέπει κορυφή στην Euroleague

Την τρίτη σερί νίκη της στην Euroleague πανηγύρισε η Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε άνετα της Μπασκόνια με 84-71 στην Τουρκία και έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία της προς την κορυφή.

Η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 16-7 και παραμείνει στο κυνήγι της κορυφής, μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 8-16 έπεσε η Μπασκόνια.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).

Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπίρσεν 2, Μπάλντουιν 11 (3/4 δίποντα, 5/5 βολές), Μέλι 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/13 δίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3 (1), ντε Κολό 11 (1), Μπιμπέροβιτς 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 2, Χολ 10 (2), Μπιρτς 2.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 7 (3/3 δίποντα), Σίμονς 13 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές;), Βιγιάρ 2, Ομορούγι 14 (5/9 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κούρουτς 10 (1/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 9 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Σπανιόλο 2, Φόρεστ (1/7 σουτ, 3/3 βολές), Ρατζέβιτσους, Ντιοπ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς.

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 20/34 δίποντα, 8/21 τρίποντα, 20/22 βολές, 36 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 7 επιθετικά), 10 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 20 λάθη, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπασκόνια: 19/40 δίποντα, 4/22 τρίποντα, 21/26 βολές, 31 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 12 επιθετικά), 10 ασίστ, 10 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 14 λάθη, 22 φάουλ.