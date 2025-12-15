Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Έτοιμος να επιστρέψει ο Τσεντί Οσμάν για τους «πράσινους»

Προπονήθηκε κανονικά και ετοιμάζεται για το ματς στην πατρίδα του ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Ο Οσμάν σε προθέρμανση του Παναθηναϊκού (EUROKINISSI)
Ο Οσμάν σε προθέρμανση του Παναθηναϊκού (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (16/12/25, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει ξανά και τον Τσεντί Οσμάν, που επιστρέφει από τραυματισμό.

Ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε το γεγονός, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για την Τουρκία, με τον Τσεντί Οσμάν να προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και να τίθεται στη διάθεση του προπονητή του για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague.

“Ο Τζέντι Όσμαν θα είναι διαθέσιμος. Χθες έκανε προπόνηση, σήμερα επίσης θα κάνει, και αν δεν αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, θα αγωνιστεί αύριο”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τον Τούρκο φόργουορντ, που έμεινε σχεδόν ένα μήνα εκτός με διάστρεμμα.

