Φερνάντο Σάντος: Απίστευτη επίθεση Αζέρου δημοσιογράφου στον Πορτογάλο προπονητή – «Δεν έχεις ίχνος αυτοσεβασμού;»

Η ήττα του Αζερμπαϊτζάν στην έδρα της Ισλανδίας με 5-0 έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον προπονητή των Αζέρων, Φερνάντο Σάντος.

Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας του Αζερμπαϊτζάν, Τζαχανχίρ Φαραγουλάγιεφ, εξαπέλυσε “βέλη” εναντίον του Φερνάντο Σάντος, ασκώντας έντονη κριτική στον Πορτογάλο τεχνικό.

“Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες δεν άξιζαν τέτοια διαχείριση και τέτοιο αποτέλεσμα. Σεβόμαστε απεριόριστα την ισλανδική ομάδα. Αλλά αν δεν μπορούμε να παίξουμε εναντίον τους και να αποδεχτούμε ένα καθαρά αμυντικό στυλ από την αρχή, τότε αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.

Δεν φταίνε οι παίκτες. Το σύστημα ήταν ελαττωματικό από την αρχή. Ο προπονητής δεν έκανε τη δουλειά του. Η προσέγγισή του στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν, στους παίκτες του και στον λαό είναι απαράδεκτη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τον λαό του Αζερμπαϊτζάν να περάσει από αυτό“, ήταν τα λόγια του.

Στον ίδιο τόνο, έγινε μια ερώτηση από Αζέρο δημοσιογράφο προς τον Φερνάντο Σάντος μετά το φινάλε του ματς στην έδρα της Ιρλανδίας.

Azerbaijani journalists grilled Fernando Santos after today’s game:



“May God grant you long life and health. You’ve earned enough trophies and money to last several lifetimes, yet here you are, humiliating our team on the world stage. Don’t you have an ounce of self-respect?” pic.twitter.com/KKRX1SHuox — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) September 5, 2025

“Είθε ο Θεός να σου χαρίζει μακροζωία και υγεία. Έχεις κερδίσει αρκετά τρόπαια και χρήματα για αρκετές ζωές, κι όμως να ‘σαι εδώ, ταπεινώνοντας την ομάδα μας στην παγκόσμια σκηνή. Δεν έχεις ίχνος αυτοσεβασμού;“, ήταν η ερώτησή του.