Πρόβλημα από το πουθενά για τη Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ είναι έτοιμος να επιστρέψει στο NBA.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε για να γίνει βοηθός του Τζέισον Κιντ στον πάγκο των Μάβερικς.

Ο Κοκόσκοφ διαθέτει πλούσια πείρα στο ΝΒΑ ως βοηθός προπονητή, ενώ υπήρξε για μια σεζόν πρώτος προπονητής των Σανς.

Εάν φύγει από τη Φενέρμπαχτσε, η τουρκική ομάδα θα πρέπει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα αναλάβει να την προετοιμάσει για τη νέα σεζόν.

The Mavericks are nearing agreement to secure former Suns coach Igor Kokoskov, their top target, as an assistant to new coach Jason Kidd, league sources say.



Kokoskov coached @EuroLeague power Fenerbahce of Turkey last season after a stint in Sacramento as associate head coach.