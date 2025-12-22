Αθλητικά

Φιλικό Ελλάδα – Ουγγαρία στην Puskas Arena στις 31 Μαρτίου

"Κλείδωσε" η ημερομηνία του φιλικού με τους Ούγγρους
H Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ουγγαρία στην Puskas Arena. 

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου θέλει να κάνει μία καλή προετοιμασία για τους αγώνες για τη League A του Nations League το φθινόπωρο του 2026, γι’ αυτό και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκλεισε δυνατό φιλικό με την Ουγγαρία.

Η αναμέτρηση θα γίνει στην Puskas Arena στις 31 Μαρτίου.

Στο μεταξύ, γίνεται προσπάθεια να κλειδώσει ένα εξίσου δυνατό φιλικό, το οποίο στόχος είναι να γίνει εντός των συνόρων.

