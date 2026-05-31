Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Δεν ήταν ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

Η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στα Ιωάννινα με την οικογένειά του να ζει στιγμές αγωνίας και πόνου.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να κάνουν τεράστια προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Από το Σάββατο (30/05/26) είχε γίνει γνωστό ότι οι γιατροί θα ξεκινήσουν τους ελέγχους για την κατάσταση του εγκεφάλου του.

Ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το epiruspost.gr, έχει ήδη υποβληθεί σε μία σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων για να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης.

Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ και την Κυριακή (31/05/26) προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν είναι δυνατόν να αναστραφεί η κατάστασή του, με την οικογένειά του να περιμένει με τεράστια αγωνία την έκβαση της εξέτασης.

Ο άτυχος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής το Σάββατο (23/05/26) ενώ οδηγούσε τη μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», στο οποίο έλαωε τις πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Ο 34χρονος δεν φορούσε το προστατευτικό του κράνος τη στιγμή του τροχαίου.

Ο Οικονόμου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Πας Γιάννινα και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια και Σπαλ στην Ιταλία.

Το 2018 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2020, ενώ μετά πέρασε από Κοπεγχάγη, Σαμπντόρια και έκλεισε την καριέρα του στον Παναιτωλικό.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 6 παιχνίδια.