Final Four Euroleague: O Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε έναν σεκιούριτι στην κερκίδα του Ολυμπιακού

Ένα viral βίντεο με άνδρα της ασφάλειας του γηπέδου στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, σχολίασε ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό.

Στο βίντεο φαίνεται ένας σεκιούριτι να φωνάζει συνθήματα μαζί με φίλους του Ολυμπιακού την ώρα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ δημοσίευσε σχετική ανάρτηση, γράφοντας: «Δεν θα πω ψέματα, αυτό είναι ξεκαρδιστικό».

Θυμίζουμε ότι η Μονακό αποκλείστηκε στα πλέι οφ της Euroleague από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να αποκλείουν εύκολα την ομάδα του Μπλόσομγκεϊμ με 3-0.

I can’t lie this is hilarious https://t.co/R9hDtXcXrp — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) May 23, 2026

Από την πλευρά του Telekom Center πάντως, υπάρχουν διαμαρτυρίες για την ασφάλεια του γηπέδου.