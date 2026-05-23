Ο Άγγελος Μπασινάς αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή

Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Super League και ξεκίνησε την οργάνωση για τη νέα σεζόν, δίνοντας τα… κλειδιά για το σχεδιασμό της ομάδας, στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Άγγελο Μπασινά.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην Κηφισιά, ο Άγγελος Μπασινάς συμφώνησε να αναλάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο “γηραιός” θέλει να ενισχυθεί σημαντικά αυτό το καλοκαίρι για να… αντέξει στη Super League και ο Μπασινάς θα φροντίσει να “τρέξει” την ομάδα ενόψει της επιστροφής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.