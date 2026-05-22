Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Euroleague

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague (Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης) που διεξάγεται στην Αθήνα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22.05.2026)

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026

17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro

18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
158
127
109
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo