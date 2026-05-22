Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Euroleague

Οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague (Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης) που διεξάγεται στην Αθήνα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22.05.2026)
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals
14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026
17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro
18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου