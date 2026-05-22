Νικς – Καβαλίερς 109-93: Έκαναν το 2-0 στoυς τελικούς της Ανατολής, μέσα στη Νέα Υόρκη

“Καθάρισαν” τους δυο αγώνες μέσα στην έδρα τους και θέλουν άλλες δυο νίκες, για να επιστρέψουν στους πρώτους τους τελικούς ΝΒΑ, μετά το 1999
Κράτησαν “απόρθητο” το Madison Square Garden στους τελικούς της Ανατολής στο NBA. Έχοντας μια πληθωρική εμφάνιση, οι Νιού Γιόρκ Νικς “λύγισαν” τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 109-93 και έκαναν το 2-0 στη σειρά.

Οι Νικς επέβαλαν το ρυθμό τους στο ματς και έφτασαν στη νίκη, με τον Τζος Χαρτ να είναι ο κορυφαίος τους με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ (ρεκόρ πόντων στα πλέι οφ). Ο Τζέιλεν Μπράνσον τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους και 14 ασίστ, για τους γηπεδούχους. Στους 18 σταμάτησε ο Τόουνς, “κατεβάζοντας” και 13 ρμπάουντ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε για τους Καβαλίερς, έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. 18 πόντους σημείωσε ο Χάρντερ (6 ριμπάουντ), 14 π. “μέτρησε” ο Μόμπλεϊ (6 ριμπάουντ), ενώ ο Άλεν έκανε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Κλίβεάντ, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να ψάχνει το break και τους γηπεδούχους να φτάσουν στην ισοφάριση.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-27, 53-49, 85-70, 109-93

